Bari altro cantiere in centro Ma senza parcheggi è rischio caos | Impossibile creare nuovi posti auto

Quotidianodipuglia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere in via Manzoni, a Bari, aprirà lunedì ma resta il rebus parcheggi. Così come confermato anche dall?assessore alla Cura del Territorio, Domenico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bari altro cantiere in centro ma senza parcheggi 232 rischio caos impossibile creare nuovi posti auto

© Quotidianodipuglia.it - Bari, altro cantiere in centro. Ma senza parcheggi è rischio caos: «Impossibile creare nuovi posti auto»

In questa notizia si parla di: bari - altro

bari altro cantiere centroBari, altro cantiere in centro. Ma senza parcheggi è rischio caos: «Impossibile creare nuovi posti auto» - Il cantiere in via Manzoni, a Bari, aprirà lunedì ma resta il rebus parcheggi. quotidianodipuglia.it scrive

Bari, il «caso» dei lavori in piazza Moro: cantiere fermo da fine luglio, esercenti al collasso - La gestione dell’antica pavimentazione richiede un parere della Soprintendenza che tarda ad arrivare: la consegna della prima tranche dell’opera slitterà almeno a gennaio ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Altro Cantiere Centro