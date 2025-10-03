Barella Inter l’ex Cagliari può tornare in cabina di regia | la possibilità per la Cremonese

Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Domani contro la Cremonese, l' Inter si presenterà con qualche dubbio legato alle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito dalla sfida di Champions League con lo Slavia Praga con un fastidio al ginocchio. Il turco è considerato un punto fermo, ma Cristian Chivu non esclude un turnover mirato per preservarlo. In quel caso, il protagonista diventerebbe Nicolò Barella, pronto a prendere in mano la cabina di regia. Il centrocampista sardo, classe 1997, ha mostrato nelle ultime stagioni grande duttilità, giocando con efficacia sia da mezzala che da regista.

Cagliari Inter, il ritorno alla Domus dell'ex Barella. Tra fischi e applausi: il punto della situazione - Cagliari Inter, il pubblico dell'Unipol Domus ha dato il via a un mix di fischi e applausi per l'ex rossoblù Nicolò Barella.

Inter, guida Barella: Chivu a Cagliari col totem. Tentazione Luis Henrique - Nicolò, finora insostituibile, sfida il club delle sue origini.