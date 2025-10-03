Barche Flottilla cosa succede ora ai mezzi fermati da Israele | tutte le ipotesi

Cosa succederà alle 41 imbarcazioni e agli equipaggi della Global Sumud Flotilla sequestrati dalla Marina israeliana? A bordo c’erano 473 volontari, di cui 46 italiani, ora trasferiti nelle carceri di Ketziot e Saharonim, nel deserto del Negev. Le autorità israeliane stanno sottoponendo gli attivisti a udienze senza assistenza legale ad Ashdod, secondo quanto denuncia il team giuridico della spedizione. I volontari si sono visti consegnare un documento da firmare in cui riconoscono di essere entrati illegalmente in Israele, nonostante siano stati fermati in acque internazionali e portati con la forza in Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

