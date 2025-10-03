Barbara d’Urso contro Lucarelli | il Ma vaff infiamma Striscia!

Barbara d’Urso e Lucarelli: il “Ma vaff” scatena Striscia!. Ballando con le Stelle parte con scintille e gossip da prima serata. Striscia la Notizia tornerà a novembre, ma i suoi radar sembrano già attivi. Durante la diretta di Ballando con le Stelle, un video rilanciato sui social mostra Barbara d’Urso mentre, ridendo, sembra pronunciare un clamoroso «Ma vaff!» rivolto a Selvaggia Lucarelli. Il filmato gira in rete accompagnato dal dubbio: «Ma vaff o ma va?», e il tg satirico si prepara a farne materiale per la sua ironia. Nessuna certezza, solo un frammento che rischia di diventare benzina mediatica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

