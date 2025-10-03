Barano d’Ischia una 38enne di Benevento ritrovata morta in casa
Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 38enne originaria di Benevento è stata ritrovata morta stamattina nella sua casa nel centro di Barano d’Ischia. A fare la macabra scoperta è stata l’ anziana madre con cui la donna defunta viveva. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Ischia, guidati dal vice questore Ciro Re, che hanno avviato le indagini sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni il decesso della 38enne sarebbe da ricondurre a cause naturali. Al momento gli inquirenti attendono l’arrivo del medico legale che, dopo i rilievi del caso, potrà disporre la rimozione della salma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: barano - ischia
Buongiorno ? dall’ Hotel Sunset Green Ischia a Barano sull’Isola di #Ischia con questo panorama sul mare in un giorno di pioggia - facebook.com Vai su Facebook
Bari batte Benevento 2 a 0 - I baresi per recuperare lunghezze sulla testa della classifica a 8 giornate dalla fine del campionato. Da rainews.it