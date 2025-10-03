BAR CENTRALE | IL NUOVO SABATO POMERIGGIO DI RAI1 CON ALCUNI GRADITI RITORNI
A partire da sabato 4 ottobre alle ore 14.00 prende il via su Rai1 “ Bar Centrale “, il nuovo programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana. Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Juventus, decisione presa: scelto il nuovo centrale
François Modesto sarà una figura centrale alla Juventus: di cosa si occuperà il nuovo dirigente
Juventus, svolta per il ds: porta il nuovo centrale per Tudor
"A causa delle sovratensioni, il Nuovo Confinamento Sicuro, una struttura chiave che isola la quarta unità distrutta della centrale nucleare di Chernobyl e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza corrente", ha denunciato il minis - facebook.com Vai su Facebook
