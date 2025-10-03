BAR CENTRALE | IL NUOVO SABATO POMERIGGIO DI RAI1 CON ALCUNI GRADITI RITORNI

3 ott 2025

A partire da sabato 4 ottobre alle ore 14.00 prende il via su Rai1Bar Centrale “, il nuovo programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana. Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

