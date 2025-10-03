Banda siculo-napoletana specializzata in truffe agli anziani | la scoperta

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del "finto figlio": la donna, convinta di aver ricevuto un messaggio urgente dalla figlia, ha effettuato due trasferimenti di denaro, per un totale di quasi 2.000 euro, su indicazione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: banda - siculo

Banda specializzata in furti in casa sgominata dai carabinieri - Quattro persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze supportati dai militari della compagnia di Follonica (Grosseto), accusati di far parte di una banda specializzata in ... Si legge su ansa.it

Como, fermata banda specializzata in furti in abitazione - Una banda di sei persone specializzata in furti in abitazione è stata scoperta e sottoposta a fermo di indiziato di delitto dai poliziotti della Squadra mobile di Como. Scrive poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Banda Siculo Napoletana Specializzata