Banda dell' AirTag sgominata a Napoli così rubava auto di lusso | il video dei furti

Quattro ai domiciliari a Napoli: sgominata banda che rubava auto e moto di lusso in tutta la Campania. Indagini dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Nascondevano airtag in auto e moto costose per rubarle, sgominata banda - VIDEO

