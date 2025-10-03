Banda dell' AirTag sgominata a Napoli così rubava auto di lusso | il video dei furti
Quattro ai domiciliari a Napoli: sgominata banda che rubava auto e moto di lusso in tutta la Campania. Indagini dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: banda - airtag
Nascondevano airtag in auto e moto costose per rubarle, sgominata banda - VIDEO
Sgominata la 'banda dell'Airtag', raffica di furti di auto di lusso: 4 arresti
Napoli, sgominata banda dell’airtag, 4 arresti. Seguivano i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori
#Napoli - Sgominata banda dell'airtag specializzata in furti di auto di lusso Seguivano i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori. Ricostruiti dai Carabinieri 22 furti, 4 in manette nella misura firmata dal tribunale partenop… https://ift.tt/8Plt - X Vai su X
ECOVACS GOAT G1-800 robot tagliaerba 800mq senza filo perimetrale, Rasaerba robot con mappatura automatica, posizionamento Banda Ultra Larga+Vision+GPS, gestione di 16 zone, pendenza fino al 45% Lo paghi 599,00€ Invece di 699,00€ Sc - facebook.com Vai su Facebook
Furti auto di lusso, sgominata la banda dell'airtag - La gang seguiva i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori. Si legge su ansa.it
Furti auto di lusso, sgominata a Napoli la banda degli airtag posizionati nei paraurti - La gang seguiva i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori. Scrive msn.com