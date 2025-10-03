Banchi nuovo Ct dell' Italbasket Momento più alto della carriera

Prende il posto di Gianmarco Pozzecco. ROMA - Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket. Ex coach della Lettonia, il 60enne di Grosseto prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che abbandona la panchina dell'Italbasket dopo tre anni di mandato, e firma un contratto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Banchi nuovo Ct dell'Italbasket "Momento più alto della carriera"

"L'obiettivo è la qualificazione al Mondiale. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni". Lo ha detto Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket, durante la presentazione al Coni. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/basket/2025/10 - X Vai su X

Il nostro sincero in bocca al lupo a Luca Banchi per il nuovo incarico di ct della nazionale azzurra. Le sue capacità, che abbiamo apprezzato nel suo anno di lavoro a Jesi, saranno preziose per contribuire a costruire un positivo futuro per la nostra nazionale e - facebook.com Vai su Facebook

