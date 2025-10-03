Banchi nuovo Ct dell' Italbasket Momento più alto della carriera

3 ott 2025

Prende il posto di Gianmarco Pozzecco. ROMA - Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket. Ex coach della Lettonia, il 60enne di Grosseto prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che abbandona la panchina dell'Italbasket dopo tre anni di mandato, e firma un contratto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

