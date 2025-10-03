Banchi ct full time dell’Italbasket | Obiettivo andare ai Mondiali

"Raccolgo l’eredità di Pozzecco e il lavoro dei miei predecessori mi ispirerà nel mio cammino. Questo è forse il momento più alto della mia carriera perché dò un valore alla mia missione nel costruire uno stile e una mentalità riconoscibili. L’obiettivo è la qualificazione al Mondiale. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni. Vorremmo far percepire a tutti l’emozione che può dare vestire la maglia azzurra". Così Luca Banchi, nuovo ct dell’Italbasket durante la presentazione al Salone d’Onore del Coni. "Dobbiamo costruire il nostro progetto e sappiamo che avremo a che fare con una generazione di giocatori talentuosi - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

