Banchi ct full time dell’Italbasket | Obiettivo andare ai Mondiali
"Raccolgo l’eredità di Pozzecco e il lavoro dei miei predecessori mi ispirerà nel mio cammino. Questo è forse il momento più alto della mia carriera perché dò un valore alla mia missione nel costruire uno stile e una mentalità riconoscibili. L’obiettivo è la qualificazione al Mondiale. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni. Vorremmo far percepire a tutti l’emozione che può dare vestire la maglia azzurra". Così Luca Banchi, nuovo ct dell’Italbasket durante la presentazione al Salone d’Onore del Coni. "Dobbiamo costruire il nostro progetto e sappiamo che avremo a che fare con una generazione di giocatori talentuosi - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: banchi - full
Italbasket, Luca Banchi full time o part time? Tutti i dettagli del contratto - X Vai su X
FULL TIME O PART TIME? I dettagli del contratto del nuovo CT dell'Italbasket Luca Banchi. https://www.pianetabasket.com/le-nazionali/full-time-o-part-time-i-dettagli-del-contratto-di-luca-banchi-con-la-nazionale-342771 - facebook.com Vai su Facebook
Luca Banchi, primo giorno da ct: “Lavoriamo sull’identità”. Petrucci: “Con lui vogliamo sbancare” - Accordo triennale, fino al 2028, con tanto di maglia personalizzata con la data di scadenza del lungo contratto che porta il coach grossetan ... Secondo msn.com
Banchi: "È il momento più alto della mia carriera, l'obiettivo dell'Italia è andare ai Mondiali" - "Non nascondo l'emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo cui dò grande valore, mi sono avvicinato al basket giovanissimo. Scrive msn.com