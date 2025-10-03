Banche Lagarde | non allentare le regole ma aumentarle su non banche

Roma, 3 ott. (askanews) – La Banca centrale europea resiste alle spinte per una deregolamentazione su banche e finanza e, anzi, continua a invocare una stretta normativa sul crescente settore delle “non banche”. L’espansione della finanza non bancaria rappresenta “l’elemento più impressionante” dei mutamenti che si sono verificati negli ultimi anni. “Nell’area euro, le non banche, che spaziano dai fondi di investimento alle compagnie di assicurazione, ai fondi monetari, ai veicoli di cartolarizzazione, sono cresciute dal 250% del Pil circa del 2008 oltre il 350% oggi”. Lo ha rilevato la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento ad un simposio ad Amsterdam, in onore del governatore uscente della Banca centrale olandese, Klaas Knot. 🔗 Leggi su Ildenaro.it