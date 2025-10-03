Bambino di ‘Nevermind’ perde causa contro i Nirvana | Non era foto oscena
(Adnkronos) – Spencer Elden, il neonato immortalato sulla celebre copertina dell’album Nevermind dei Nirvana, ha perso la sua battaglia legale contro la storica band grunge. Una corte federale statunitense ha stabilito che l’immagine in questione non costituisce pornografia infantile, rigettando le accuse mosse dall’uomo contro il gruppo musicale statunitense e il fotografo Kirk Weddle. Elden, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
