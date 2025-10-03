Bambini a scuola di ictus per salvare i loro nonni

Supereroi si diventa, sui banchi di scuola, nei giorni in cui si festeggiano i nonni. È il senso del progetto Fast heroes, una campagna didattica internazionale innovativa che mira a formare una sensibilità nelle giovani generazioni, perché possano riconoscere i segnali dell’ictus nel caso in cui colpissero i nonni. Alla Scuola Primaria Monaldi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Fermo è arrivato il primario di neurologia Patrizio Cardinali che ha parlato coi bambini, per insegnare loro a riconoscere i principali sintomi dell’ictus e a chiamare tempestivamente i soccorsi, il tutto attraverso attività ludiche, video e storie coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

