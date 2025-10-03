Bambini a scuola di ictus per salvare i loro nonni
Supereroi si diventa, sui banchi di scuola, nei giorni in cui si festeggiano i nonni. È il senso del progetto Fast heroes, una campagna didattica internazionale innovativa che mira a formare una sensibilità nelle giovani generazioni, perché possano riconoscere i segnali dell’ictus nel caso in cui colpissero i nonni. Alla Scuola Primaria Monaldi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Fermo è arrivato il primario di neurologia Patrizio Cardinali che ha parlato coi bambini, per insegnare loro a riconoscere i principali sintomi dell’ictus e a chiamare tempestivamente i soccorsi, il tutto attraverso attività ludiche, video e storie coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
?2 Ottobre 2025 #Festa dei nonni# I bambini della Scuola dell'infanzia "San Carlo" di Calvi dell' Umbria festeggiano i loro angeli custodi?Auguri nonni siete il nostro tesoro più prezioso!!!? Vai su Facebook
Ictus cerebrale, come un bambino può salvare una vita - Italia Odv rilancia in centinaia di scuole primarie il programma internazionale FAST Heroes, che insegna ai più piccoli a riconoscere i sintomi de ... Riporta vanityfair.it
Savona, bambini alleati dei medici per prevenire gli ictus e salvare i nonni - Pietra Ligure – Da una parte bambini informati e consapevoli, capaci di riconoscere i sintomi dell’ictus e di dare l’allarme per salvare i nonni. ilsecoloxix.it scrive