Bambina rimasta invalida dopo un intervento chirurgico Eva ritrova il sorriso | ora può tornare a camminare

Varese – Dalla Tanzania a Varese per tornare a camminare: un intervento raro e molto complesso è stato eseguito con successo dall'Ortopedia pediatrica di Asst Sette Laghi. Eva (nome di fantasia) ha 11 anni e viene da un piccolo villaggio Masai in Tanzania, Changarawe. Da quando aveva 8 anni la bimba non poteva camminare: una grave infezione ossea seguita ad un intervento chirurgico le aveva causato una severa deformità alla gamba sinistra, piegata di oltre 90 gradi e accorciata di circa 10 centimetri. Una condizione invalidante, peggiorata dalla prolungata immobilità, che le ha impedito persino di frequentare la scuola primaria.

