Balneari | Hallissey ' oggi in piazza a Palermo per rompere omertà'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Dopo la notizia secondo cui alcuni familiari del capo mandamento di Resuttana, Salvatore Genova, sarebbero coinvolti nella gestione della spiaggia di Mondello, ci saremmo attesi una reazione immediata, forte e trasparente da parte delle istituzioni. Invece il presidente Schifani e il sindaco Lagalla hanno preferito il silenzio, offrendo all'opinione pubblica l'immagine di una preoccupante omertà istituzionale”. Lo ha detto Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani intervenendo in piazza a Palermo alla manifestazione per la legalità. “Oggi – ha proseguito Hallissey – siamo scesi in piazza sotto la presidenza della Regione Sicilia per dire che non ci piegheremo a questo silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
