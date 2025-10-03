Balconica il festival sui balconi del Cilento compie 10 anni | il programma completo

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un festival dove i palcoscenici sono i balconi del centro storico e la scenografia è un intero borgo del Cilento. Balconica, uno degli eventi più peculiari del panorama culturale italiano, compie dieci anni e si prepara a festeggiare in grande stile. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, il piccolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balconica - festival

balconica festival balconi cilentoBalconica, il festival sui balconi del Cilento compie 10 anni: il programma completo - Un festival dove i palcoscenici sono i balconi del centro storico e la scenografia è un intero borgo del Cilento. salernotoday.it scrive

balconica festival balconi cilentoE’ il weekend di Balconica a Futani - Giunto alla sua decima edizione, il 4 e 5 ottobre torna a Futani (SA) uno dei festival più peculiari d'Italia: Balconica. Da gazzettadisalerno.it

Cerca Video su questo argomento: Balconica Festival Balconi Cilento