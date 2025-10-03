Balbettare o non balbettare? That is the question

3 ott 2025

Riprende un progetto di laboratorio di gruppo per adulti - rivisto e corretto - già proposto qualche anno fa. Balbettare o non balbettare?Questa è la riflessione centrale attorno a cui ruota il criterio della terapia logopedica che inseguo in questo ambito assieme alle persone che scelgono di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

«Dissi a Testori: so solo balbettare. E lui scrisse per me il “Factum est”»

