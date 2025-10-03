Balbettare o non balbettare? That is the question
Riprende un progetto di laboratorio di gruppo per adulti - rivisto e corretto - già proposto qualche anno fa. Balbettare o non balbettare?Questa è la riflessione centrale attorno a cui ruota il criterio della terapia logopedica che inseguo in questo ambito assieme alle persone che scelgono di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
«Dissi a Testori: so solo balbettare. E lui scrisse per me il “Factum est”»
Da bambino Bruce Willis aveva sofferto di balbuzie, ecco perché, quando ha ricominciato a balbettare in età adulta, inizialmente la moglie Emma Heming non ci ha dato troppa importanza, non immaginando che quello fosse invece il sintomo di una malattia
Odiocrazia. Quando l'ombra del perdono sembra affievolirlo, l'odio va riattizzato. È l'unico linguaggio che ormai la gran parte della politica sa balbettare. Siamo barbari