Balan Srl e Masseria Li Veli siglano un accordo strategico di distribuzione | nuove sinergie e grandi etichette in catalogo

SANT’AMBROGIO (PD) – Balan Srl, storica realtà padovana specializzata nella distribuzione di vini d’eccellenza, annuncia un importante accordo con Masseria Li Veli, cantina simbolo della Puglia vitivinicola. L’intesa prevede che Balan diventi il distributore ufficiale dei vini Li Veli su tutto il territorio nazionale, mentre Masseria Li Veli sarà il partner distributivo esclusivo del catalogo Balan in Puglia. Una collaborazione che unisce due protagonisti del panorama enologico italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e valorizzare le rispettive identità territoriali. L’accordo si arricchisce ulteriormente con nuove partnership di distribuzione da parte di Balan, che inserisce nel proprio portafoglio due cantine di grande prestigio attualmente distribuite da Masseria Li Veli: la veneta Nicolis, produttori di Amarone, Valpolicella e Lugana – e la toscana San Filippo, produttori di Brunello di Montalcino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

