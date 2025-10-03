Balan Srl e Masseria Li Veli siglano un accordo strategico di distribuzione | nuove sinergie e grandi etichette in catalogo
SANT’AMBROGIO (PD) – Balan Srl, storica realtà padovana specializzata nella distribuzione di vini d’eccellenza, annuncia un importante accordo con Masseria Li Veli, cantina simbolo della Puglia vitivinicola. L’intesa prevede che Balan diventi il distributore ufficiale dei vini Li Veli su tutto il territorio nazionale, mentre Masseria Li Veli sarà il partner distributivo esclusivo del catalogo Balan in Puglia. Una collaborazione che unisce due protagonisti del panorama enologico italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e valorizzare le rispettive identità territoriali. L’accordo si arricchisce ulteriormente con nuove partnership di distribuzione da parte di Balan, che inserisce nel proprio portafoglio due cantine di grande prestigio attualmente distribuite da Masseria Li Veli: la veneta Nicolis, produttori di Amarone, Valpolicella e Lugana – e la toscana San Filippo, produttori di Brunello di Montalcino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: balan - masseria
Masseria Li Veli Askos Verdeca Salento Igt '23 - Regione italiana dalla storica tradizione vinicola, in Puglia troviamo una varietà di vitigni autoctoni estremamente interessanti. Si legge su gazzettadiparma.it
Tenute Leone Alato amplia portafoglio con distribuzione Masseria Li Veli - (askanews) – Il gruppo veneto Le Tenute del Leone Alato (di proprietà di Genagricola) distribuisce da marzo in maniera esclusiva la storica azienda salentina Masseria Li Veli, ... Lo riporta askanews.it