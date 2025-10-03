Bake off italia 3 ottobre | chi avrà il grembiule blu dopo la doppia eliminazione?

Una nuova puntata di Bake Off Italia è andata in onda venerdì 3 ottobre, offrendo ai telespettatori un episodio ricco di emozioni e prove impegnative. La trasmissione, trasmessa alle ore 21:25 sul canale 31 del digitale terrestre, ha visto i concorrenti affrontare sfide tese a mettere alla prova le loro capacità di problem solving e creatività in cucina. il tema centrale: la risoluzione dei problemi in cucina. la gestione delle difficoltà durante le prove. Durante questa edizione, la conduttrice Brenda Lodigiani ha guidato il gruppo sotto il tendone, affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

