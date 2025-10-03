Bagheria il Comune si costituisce parte civile in un processo di mafia
Il Comune di Bagheria si costituisce parte civile in un processo di mafia. Si tratta del procedimento penale a carico di 19 imputati accusati, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa ed estorsione, commessi anche nel territorio comunale.
Comune di Bagheria, si costituisce parte civile in un processo di mafia
Il Comune di Bagheria si costituisce Parte Civile in un processo di mafia. Approvata il 29 settembre 2025 la delibera di Giunta. Sarà rappresentato dal Centro Studi Pio La Torre. - Il Comune di Bagheria ha formalmente autorizzato il suo sindaco, Filippo Maria Tripoli, a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di 19 imputati accusati, a vario titolo, dei reati d
Sgominata piazza di spaccio a Bagheria, 18 indagati - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda nei confronti di 10 persone (2 delle quali già in carcere), accusate di av