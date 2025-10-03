Bacoli si mobilita per Yousef 21enne calciatore di Gaza | Pronti a portarlo da noi

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane stella del calcio palestinese vive sotto i bombardamenti dell'esercito israeliano. Il sindaco di Bacoli: "Stiamo attivando un corridoio umanitario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bacoli - mobilita

bacoli mobilita yousef 21enneBacoli si mobilita per Yousef, 21enne calciatore di Gaza: “Pronti a portarlo da noi” - La giovane stella del calcio palestinese vive sotto i bombardamenti dell’esercito israeliano. Secondo fanpage.it

Bacoli si mobilita per Yousef, giovane calciatore di Gaza - L'appello social del 21enne raccolto dalla Sibilla, squadra di Eccellenza, e dal Comune. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bacoli Mobilita Yousef 21enne