Bacoli si mobilita per Yousef 21enne calciatore di Gaza | Pronti a portarlo da noi
La giovane stella del calcio palestinese vive sotto i bombardamenti dell'esercito israeliano. Il sindaco di Bacoli: "Stiamo attivando un corridoio umanitario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bacoli - mobilita
Bacoli si mobilita per Yousef, giovane calciatore di Gaza https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/bacoli-si-mobilita-per-yousef-giovane-calciatore-di-gaza-8b3cc4e5-bdd9-48d9-8356-af5a87e94ba8.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Situazione molto particolare a Bacoli, la Comandante della Polizia Locale ha denunciato il Sindaco per straining, ovvero episodi di eccessiva pressione lavorativa ? Vai su Facebook
Bacoli si mobilita per Yousef, 21enne calciatore di Gaza: “Pronti a portarlo da noi” - La giovane stella del calcio palestinese vive sotto i bombardamenti dell’esercito israeliano. Secondo fanpage.it
Bacoli si mobilita per Yousef, giovane calciatore di Gaza - L'appello social del 21enne raccolto dalla Sibilla, squadra di Eccellenza, e dal Comune. Si legge su rainews.it