Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale Mutua – è pensato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport