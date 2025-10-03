Back in the Game la nuova serie Reale Mutua racconta storie di sport e vita su Sky Sport

Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale Mutua – è pensato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

