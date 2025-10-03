Baby Gang scarcerato ma deve stare in comunità per disintossicarsi

Era stato arrestato l'11 settembre per possesso di una pistola. Andrà in comunità per disintossicarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

baby gang scarcerato deveBaby Gang scarcerato, ma deve stare in comunità per disintossicarsi - Il trapper Baby Gang è stato scarcerato: adesso è ai domiciliari, sotto la supervisione di una comunità, per disintossicarsi. Si legge su msn.com

