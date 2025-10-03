Avvocato arrestato col mini cellulare in carcere | arriva la condanna
Una condanna di due anni e quattro mesi per aver introdotto un mini cellulare e averlo consegnato a un boss della Sacra Corona detenuto a Palermo. È questa la sentenza di condanna inflitta dal giudice della terza sezione penale del tribunale, Emanuele Nicosia, a Benedetto Romano, 41 anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Mini cellulare al boss: arrestato avvocato brindisino - Un colloquio legale si è trasformato in un'operazione di polizia nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove un avvocato del foro di Brindisi, 41 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di c ...
Carcere Pagliarelli: in manette avvocato stava per consegnare un cellulare ad un detenuto - A Palermo arrestato l'avvocato Benedetto Romano, accusato di consegnare un cellulare a un detenuto della Sacra Corona Unita.