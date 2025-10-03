Avvocato arrestato col mini cellulare in carcere | arriva la condanna

Una condanna di due anni e quattro mesi per aver introdotto un mini cellulare e averlo consegnato a un boss della Sacra Corona detenuto a Palermo. È questa la sentenza di condanna inflitta dal giudice della terza sezione penale del tribunale, Emanuele Nicosia, a Benedetto Romano, 41 anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

