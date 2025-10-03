Avvistati droni nella notte su una base militare in Belgio nuovo allarme dopo Monaco Bruxelles | L' Europa è a rischio

Una quindicina di droni è stata avvistata questa notte sopra l’area militare di Elsenborn, nel Belgio orientale. Lo hanno reso noto i media locali belgi citando il ministero della Difesa che sta indagando sull'incidente. La base militare di Elsenborn copre un’area totale di 28 chilometri quadrati. Si tratta di un campo di addestramento dell’esercito con una zona di sicurezza dove si svolgono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Avvistati droni nella notte su una base militare in Belgio, nuovo allarme dopo Monaco. Bruxelles: "L'Europa è a rischio"

In questa notizia si parla di: avvistati - droni

Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco

Flotilla:avvistati droni,poi esplosioni

Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi”

Corriere della Sera. . I droni colpiscono e mettono ko per alcune ore anche l’aeroporto di Monaco. Ieri sera, a partire dalle 22.30, le operazioni allo scalo sono state fermate. Circa un’ora prima erano stati avvistati dei droni non identificati nelle vicinanze dell’ae - facebook.com Vai su Facebook

Sono stati avvistati 15 droni anche in Belgio, sopra una base militare - X Vai su X

Sono stati avvistati 15 droni anche in Belgio, sopra una base militare - Nella notte tra giovedì e venerdì, attorno all’1:45, 15 droni non ancora identificati sono stati avvistati mentre sorvolavano la base militare belga di Elsenborn, nella provincia di Liegi, sul confine ... Scrive ilpost.it

Avvistati droni nella notte su una base militare in Belgio, nuovo allarme dopo Monaco. Bruxelles: "L'Europa è a rischio" - Una quindicina di droni è stata avvistata questa notte sopra l’area militare di Elsenborn, nel Belgio orientale. Secondo msn.com