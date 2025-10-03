Avvistati droni nella notte su una base militare in Belgio nuovo allarme dopo Monaco Bruxelles | L' Europa è a rischio

Una quindicina di droni è stata avvistata questa notte sopra l’area militare di Elsenborn, nel Belgio orientale. Lo hanno reso noto i media locali belgi citando il ministero della Difesa che sta indagando sull'incidente. La base militare di Elsenborn copre un’area totale di 28 chilometri quadrati. Si tratta di un campo di addestramento dell’esercito con una zona di sicurezza dove si svolgono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

