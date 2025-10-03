Avis di Zocca e Nilffisk fanno squadra per promuovere la donazione di sangue
E’ stato un incontro fortunato quello tra l’Avis di Zocca e la Nilfisk, una tra le maggiori realtà industriali del nostro appennino appartenente al gruppo danese leader nei sistemi di pulizia professionale e industriale, che a Zocca ha da 50 anni una delle sedi italiane. Dopo i primi contatti che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: avis - zocca
Con Aido e Admo ieri i volontari di AVIS Zocca hanno incontrato una bella rappresentanza di dipendenti della Nilfisk nell' ambito dei progetti di sostenibilità e solidarietà dell' azienda. Ancora un' occasione per promuovere la cultura del dono negli ambiti di lav - facebook.com Vai su Facebook