Aviaria dopo il focolaio in Fiuli Coldiretti mette le mani avanti | Si preparino già aiuti e ristori

3 ott 2025

Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria in Friuli, in un allevamento di Povoletto, in provincia di Udine, cresce l’allerta anche fra gli allevatori della Bassa Padovana. Una parte del territorio della nostra provincia, ricorda Coldiretti Padova, è stato inserito nella “zona B”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

