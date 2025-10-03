Aviaria dopo il focolaio in Fiuli Coldiretti mette le mani avanti | Si preparino già aiuti e ristori
Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria in Friuli, in un allevamento di Povoletto, in provincia di Udine, cresce l’allerta anche fra gli allevatori della Bassa Padovana. Una parte del territorio della nostra provincia, ricorda Coldiretti Padova, è stato inserito nella “zona B”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
L'allarme #aviaria in #Canavese è scattato dopo che, ad inizio mese, è stato individuato un allevamento infetto in un'azienda di #Chivasso
Stati Uniti, nuovo caso di aviaria: gatto muore dopo aver mangiato cibo surgelato contaminato
Caso di influenza aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti - Prevista per questa mattina anche la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. tg24.sky.it scrive
L'influenza aviaria si diffonde in Spagna, individuato un nuovo focolaio in Castiglia-La Mancia - La Mancia ha individuato un nuovo focolaio di influenza aviaria nelle anatre del parco di Valdeluz de Yebes. Secondo msn.com