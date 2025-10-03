Un anno e mezzo fa, nel corso di una rissa scoppiata in occasione di un festival a Lima, capitale del Perù, aveva impugnato una pistola e aveva cominciato a sparare. Una donna era rimasta ferita gravemente. Poi, era fuggtita sparendo. Nella tarda serata del 1° ottobre, è stata però rintracciata dalla polizia, che l’ha tratta in arresto: una cittadina peruviana di 41 anni, destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima per un tentato omicidio. L’attività ha avuto origine da una nota diramata dalla locale Sala Operativa, che segnalava la presenza della ricercata in una struttura alberghiera di Caponago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Aveva sparato in una rissa in Perù. Rintracciata al motel di Caponago