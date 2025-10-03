Avete rotto con gli scioperi Solo disagi bufera su Fratelli d’Italia dopo il post su X

“ Avete rotto. Vetrine e stazioni con danni per un milione di euro. Avete rotto alle forze dell’ordine che hanno fermato la vostra violenza. Avete rotto agli italiani creando disagi nei trasporti.” Con queste parole, diffuse attraverso una card su X, Fratelli d’Italia ha lanciato un attacco frontale alle piazze pro-Gaza e allo sciopero generale indetto da Cgil e Usb, che nelle ultime ore hanno animato numerose città italiane. Leggi anche: Scioperi per Gaza, il sospetto di Gad Lerner: “Il mio timore è che Giorgia Meloni stia cercando l’incidente” Il messaggio, firmato dal partito di Giorgia Meloni, si inserisce nel clima di forte tensione politica e sociale che accompagna le manifestazioni legate al conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

