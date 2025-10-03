Avete buttato nel cesso ogni forma di umanità Enrico Galiano durissimo con il contraddittorio sulla Flotilla abbordata da Israele

Pordenonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Galiano è arrabbiatissimo dopo aver letto alcuni commenti al suo video sul contraddittorio. Nei giorni scorsi lo scrittore e docente pordenonese aveva ironizzato sull'apartheid e sulle intenzioni di chi segregava, sulla schiavitù negli Stai Uniti e sulla necessità di sentire l'opinione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avete - buttato

Cerca Video su questo argomento: Avete Buttato Cesso Ogni