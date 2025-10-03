Avete buttato nel cesso ogni forma di umanità Enrico Galiano durissimo con il contraddittorio sulla Flotilla abbordata da Israele
Enrico Galiano è arrabbiatissimo dopo aver letto alcuni commenti al suo video sul contraddittorio. Nei giorni scorsi lo scrittore e docente pordenonese aveva ironizzato sull'apartheid e sulle intenzioni di chi segregava, sulla schiavitù negli Stai Uniti e sulla necessità di sentire l'opinione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: avete - buttato
Grazie Grazie a tutt* coloro che ieri, domenica 14 settembre, ci sono venuti* a trovare in tante piazze italiane. Avete buttato ciò che vi appesantiva e avete fatto fiorire la giornata. Avete partecipato ad una campagna di sensibilizzazione per la Prevenzione d - facebook.com Vai su Facebook
«L'hai buttato tu?»: Mistero a Bellinzona, il centro ricoperto di fogli con messaggi enigmatici. Chi c’è dietro il gesto? - X Vai su X