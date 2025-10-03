Aversa manifestazione in difesa della Flotilla | in piazza studenti docenti e partiti

Teleclubitalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, anche Aversa ha fatto sentire la propria voce. Questa mattina in piazza Don Peppe Diana si è svolta una manifestazione in difesa della Flotilla, promossa da forze politiche e associazioni tra cui Pd, M5s, La Politica Che Serve, Cgil, Usb, Libera e Anpi. Presenti anche i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa manifestazione in difesa della flotilla in piazza studenti docenti e partiti

© Teleclubitalia.it - Aversa, manifestazione in difesa della Flotilla: in piazza studenti, docenti e partiti

In questa notizia si parla di: aversa - manifestazione

Aversa, il 3 ottobre presidio in piazza per Flotilla e Palestina - Anche Aversa scende in piazza a sostegno della Flotilla e della Palestina. pupia.tv scrive

aversa manifestazione difesa flotillaA Campobasso in centinaia a manifestazione sostegno Flotilla - Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina a Campobasso, sotto qualche goccia di pioggia e con molto freddo, alla manifestazione, nel giorno dello sciopero generale, indetta in difesa della ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aversa Manifestazione Difesa Flotilla