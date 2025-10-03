Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, anche Aversa ha fatto sentire la propria voce. Questa mattina in piazza Don Peppe Diana si è svolta una manifestazione in difesa della Flotilla, promossa da forze politiche e associazioni tra cui Pd, M5s, La Politica Che Serve, Cgil, Usb, Libera e Anpi. Presenti anche i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, manifestazione in difesa della Flotilla: in piazza studenti, docenti e partiti