Aversa manifestazione in difesa della Flotilla | in piazza studenti docenti e partiti
Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, anche Aversa ha fatto sentire la propria voce. Questa mattina in piazza Don Peppe Diana si è svolta una manifestazione in difesa della Flotilla, promossa da forze politiche e associazioni tra cui Pd, M5s, La Politica Che Serve, Cgil, Usb, Libera e Anpi. Presenti anche i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - manifestazione
