Avellino si mobilita per la Palestina | corteo unitario in città
Avellino, 3 ottobre 2025 – La manifestazione è attualmente in corso. Una grande mobilitazione ha attraversato questa mattina le strade di Avellino, con un corteo partito da via De Conciliis e promosso dal Collettivo Studentesco Irpino, dai Giovani Comunistie e dall’Unione degli Studenti.In. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - mobilita
Avellino, la Cattedrale si mobilita per i giovani dopo il dolore: nuove iniziative di ascolto e speranza
Avellino, biciclette e città sostenibili: oltre le polemiche, verso una mobilità civile e responsabile
Avellino, il Comune aderisce alla "Settimana Europea della Mobilità 2025": il 21 settembre giornata senza auto
Settimana europea della mobilità sostenibile, c’è anche Avellino. Dai laboratori alla Giornata della Città senz’auto https://corriereirpinia.it/settimana-europea-della-mobilita-sostenibile-ce-anche-avellino-dai-laboratori-alla-giornata-della-citta-senzauto/ - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, la città in corteo per Gaza: «Con il popolo palestinese» - Pure nel capoluogo irpino si scenderà in strada, questa mattina, per fare eco alle proteste che infiammano le piazze di tutto il mondo. ilmattino.it scrive
Venerdì 3 ottobre mobilitazione provinciale ad Avellino per la Palestina - Il Collettivo Studentesco irpino ha annunciato per venerdì 3 ottobre una mobilitazione provinciale per la Palestina, con appuntamento alle ore 9:00 davanti al tribunale di Avellino (lato bar Mivida). Come scrive irpinianews.it