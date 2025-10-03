Avellino-Mantova per Possanzini è l' ultima spiaggia | la squadra deve fare punti
Mantova, 3 ottobre 2025 – Dopo cinque sconfitte in sei giornate (e il penultimo posto in classifica) domani, sabato 4 ottobre (fischio d’inizio alle 15), il Mantova è obbligato a fare risultato in casa dell’Avellino. Una condizione fondamentale per la squadra biancorossa, ma anche necessaria per mister Possanzini che, nel malaugurato caso di un risultato negativo, vedrebbe concludersi anzitempo la sua avventura sulla panchina virgiliana. In tal senso già domenica scorsa, subito dopo la brutta sconfitta interna con il Frosinone, è cominciato il valzer di nomi per individuare il possibile sostituto (Bisoli, Tesser, Corini, Gotti, Maran e altre ipotesi ancora). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
