Avellino lunedì l’esame medico-legale per chiarire la morte di Concita Perna

Dolore e interrogativi dopo il decesso di Concita Perna. L'inchiesta della Procura e il silenzio della scienza che ancora non dà spiegazioni.Le indagini della Procura: tutti gli occhi puntati sul casoConcita Perna aveva quarantuno anni. È morta dopo aver dato alla luce suo figlio, nell’ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it