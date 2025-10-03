Avellino Basket verso Verona per la sfida contro Tezenis | Grande voglia di riscatto
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è pronto a tornare in campo per la terza giornata di campionato. La formazione biancoverde, dopo una settimana intensa di lavoro in palestra, domani partirà alla volta di Verona, dove domenica 5 ottobre alle ore 18.00 affronterà la Tezenis, una delle squadre più. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
