avanzo di bilancio per strade e sicurezza

Variazione di bilancio da 206mila euro, investimenti per strade, sicurezza e sport. Un bilancio comunale sano e in equilibrio è la condizione necessaria per guardare al futuro con fiducia, soprattutto dopo il dissesto finanziario, da quasi 4 milioni, lasciato dall’amministrazione precedente. Il Comune di San Pietro ha approvato una variazione di bilancio che destina un avanzo vincolato agli investimenti, per un totale di oltre 206mila euro. Il sindaco Alessandro Poluzzi sottolinea come questo atto non sia un passaggio puramente tecnico, ma una conferma della solidità finanziaria del Comune: "Il nostro bilancio è sempre più solido, in equilibrio, e questo ci permette di investire in progetti concreti che rispondono alle esigenze dei cittadini, migliorando la qualità della vita e la sicurezza del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

