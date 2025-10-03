Auxerre-Lens sabato 04 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posticipo serale del sabato di questo settimo turno di Ligue1 e l’Auxerre di Pelissier torna in casa per affrontare il Lens di Sage.  I diplomats vengono dalla sconfitta contro il PSG arrivata con il più classico dei risultati, contro un avversario al momento in grado di disporre a proprio piacere di chiunque non concedendo nulla in difesa. Un gol per tempo per i campioni uscenti, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

auxerre lens sabato 04 ottobre 2025 ore 21 05 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Auxerre-Lens (sabato 04 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: auxerre - lens

auxerre lens sabato 04Pronostico Auxerre-Lens 4 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Ligue 1 - RC Lens, sfida valida per la settima giornata della Ligue 1 McDonald's in programma sabato 4 ottobre 2025 alle 21:05: focus su analisi e scommesse per questo scontro cru ... Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Auxerre Lens Sabato 04