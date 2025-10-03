Autunno Pavese 2025 quattro giorni di degustazioni e risotti a Palazzo Esposizioni
Pavia, 3 ottobre 2025 - Con il tradizionale taglio del nastro, è iniziata la Fiera. Ha aperto i battenti nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, la 71esima edizione di Autunno Pavese, con un allestimento completamente rinnovato all'interno del Palazzo Esposizioni in piazzale Europa a Pavia. L'appuntamento con le eccellenze enogastronomiche del territorio prosegue per i consueti 4 giorni, fino a lunedì 6 ottobre, con orari diversificati (oggi e lunedì dalle 17 alle 24, sabato dalle 16 all'una di notte, domenica dalle 11 alle 24). La manifestazione è organizzata dalla Camera di commercio, al primo anno dopo l'accorpamento con Cremona e Mantova, sempre attraverso l'azienda speciale PaviaSviluppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In arrivo tutte le sagre imperdibili della Lombardia dal 29 settembre al 5 ottobre! Autunno Pavese - Pavia (PV) 3-6 ottobre Castagnata - Caglio (CO) 5 ottobre Dì de la Brisaola - Chiavenna (SO) 5 ottobre Festa del Salame - Cremona (CR) 3-5 ottobre
