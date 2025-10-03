Autunno all’insegna di Chagall Due eventi
di Stefano Marchetti "L’artista è come un poeta: deve dipingere i sogni, non la realtà", diceva Marc Chagall. E "se creo dal cuore, tutto funziona: se dalla testa, quasi nulla". Cantore della bellezza e custode della memoria, legato alle sue radici russe, ma aperto alle avanguardie, Chagall, scomparso quarant’anni fa, è stato un vero protagonista dell’arte del ‘900: identità, esilio, spiritualità sono fra i temi della sua affascinante (e tormentata) vena creativa. Proprio Chagall sarà protagonista dell’autunno in Emilia Romagna. Sabato 11 ottobre al Palazzo dei Diamanti di Ferrara si aprirà la grande mostra su ’Chagall, testimone del suo tempo’ (a cura di Paul Schneiter e Francesca Villanti) che si potrà visitare fino all’8 febbraio 2026: attraverso 200 opere, fra dipinti, disegni e incisioni, con due sale immersive ci troveremo davvero avvolti e abbracciati dall’universo dell’artista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
