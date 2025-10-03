Autovelox ora arriva il censimento

Le strade sono bagnate ogni giorno dal sangue di pedoni, spesso giovani. È una macelleria che non conosce tregua che continua a colpire persone che spesso hanno solo la ’colpa’ di attraversare sulle strisce pedonali. In tutto questo però c’è un aspetto inquietante: le amministrazioni comunali si nascondono dietro la falsa ricerca della sicurezza posizionando velox ormai anche dentro ai nostri garage per spillarci del denaro. Davide Arcangeli Risponde Beppe Boni Difficile tutelare i pedoni se non con i limiti di velocità o i dissuasori collocati sull’asfalto. In ogni caso qualsiasi nuova soluzione ben venga perchè proprio i pedoni sono la ‘categoria fragile’ delle strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Autovelox, scatta il censimento: dal 30 novembre multe nulle per i dispositivi non registrati - Un elenco ufficiale degli autovelox, inclusi quelli installati lungo le principali arterie del Lazio come il Grande Raccordo Anulare, la Pontina o la via Aurelia

Autovelox, scatta il censimento: cosa cambia per automobilisti e multe - È online la piattaforma del Ministero per mappare tutti i dispositivi.

