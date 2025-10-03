autovelox cosa cambia a dicembre con la mappa di salvini nuova ordinanza della cassazione

Roma, 3 ottobre 2025 – Autovelox: nuova ordinanza della Cassazione che dà ragione a un automobilista multato e annulla la sanzione per la mancata omologazione dello strumento. Proprio mentre il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fa partire la mappatura degli strumenti elettronici in tutta Italia, che ne è piena, i sindaci hanno tempo fino al 30 novembre per comunicare al Mit che tipo di apparecchi hanno installato e dove. Se i dati non verranno comunicati, gli apparecchi non si potranno utilizzare. Ma andiamo con ordine. Cassazione (ancora) sui velox: devono essere omologati. Con l’ordinanza 26521 del 1 ottobre, la Cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito gli ormai numerosi pronunciamenti della Suprema Corte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

