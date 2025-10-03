Autostrada blitz della finanza | sequestrato tir con 26 mila litri di olio di contrabbando
Maxi sequestro da parte delle fiamme gialle della tenenza di Palmanova: 26mila litri di olio idraulico sono stati intercettati presso l’area di servizio autostradale di Gonars Nord. Il carico, trasportato da un autoarticolato proveniente dall’Ungheria, era privo della documentazione necessaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
