Automotive in Italia tra crisi dei fornitori e sfida europea | parla il Cavaliere Domenico De Rosa
D. Cavaliere De Rosa negli ultimi giorni il Ministro Adolfo Urso è intervenuto sia a Bruxelles che in Parlamento sul futuro di Stellantis e più in generale sul comparto automotive italiano. Qual è la sua valutazione? “L’intervento del Ministro Urso ha avuto il merito di riportare il tema al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
La mappa delle crisi industriali in Italia: dall’automotive alla siderurgia al tessile
L’Italia come motore emozionale degli eventi automotive
Sette anni senza Marchionne. L’uomo che ha riportato l’Italia al centro del mondo automotive
Automotive, crisi senza fine: in Italia 25 miliardi di ricavi a rischio. E il settore spera nella difesa - La spesa per la difesa in crescita a 80 miliardi nel 2035 può offrire chance di riconversione: già il 16% d ... Si legge su milanofinanza.it
Crisi auto, Italia e Germania unite contro lo stop a benzina e diesel nel 2035. Urso: Merz porterà il tema al Consiglio Europeo - Per il ministro delle Imprese Adolfo Urso, non si tratta di un problema locale: «È una questione europea, legata a normative sui veicoli commerciali che soffocano le potenzialità di sviluppo di poli p ... milanofinanza.it scrive