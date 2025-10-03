Automotive in Italia tra crisi dei fornitori e sfida europea | parla il Cavaliere Domenico De Rosa

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D. Cavaliere De Rosa negli ultimi giorni il Ministro Adolfo Urso è intervenuto sia a Bruxelles che in Parlamento sul futuro di Stellantis e più in generale sul comparto automotive italiano. Qual è la sua valutazione? “L’intervento del Ministro Urso ha avuto il merito di riportare il tema al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: automotive - italia

La mappa delle crisi industriali in Italia: dall’automotive alla siderurgia al tessile

L’Italia come motore emozionale degli eventi automotive

Sette anni senza Marchionne. L’uomo che ha riportato l’Italia al centro del mondo automotive

automotive italia crisi fornitoriAutomotive, crisi senza fine: in Italia 25 miliardi di ricavi a rischio. E il settore spera nella difesa - La spesa per la difesa in crescita a 80 miliardi nel 2035 può offrire chance di riconversione: già il 16% d ... Si legge su milanofinanza.it

Crisi auto, Italia e Germania unite contro lo stop a benzina e diesel nel 2035. Urso: Merz porterà il tema al Consiglio Europeo - Per il ministro delle Imprese Adolfo Urso, non si tratta di un problema locale: «È una questione europea, legata a normative sui veicoli commerciali che soffocano le potenzialità di sviluppo di poli p ... milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Automotive Italia Crisi Fornitori