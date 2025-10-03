Automobilista travolto dal nubifragio | una città sotto shock proclamato il lutto cittadino

OSTUNI – La comunità di Ostuni è incredula e sotto shock. Il sindacoAngelo Pomes ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si terranno i funerali di Oronzo Epifani, il 63enne travolto dal nubifragio che si è abbattuto ieri sera in provincia di Brindisi. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it