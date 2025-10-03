Automobilista travolto dal nubifragio | una città sotto shock proclamato il lutto cittadino

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI – La comunità di Ostuni è incredula e sotto shock. Il sindacoAngelo Pomes ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si terranno i funerali di Oronzo Epifani, il 63enne travolto dal nubifragio che si è abbattuto ieri sera in provincia di Brindisi. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: automobilista - travolto

Sbanda, si schianta sul guardrail, poi lo scavalca e viene travolto: tragedia in autostrada, morto automobilista

Travolto da un automobilista 96enne, ciclista muore dopo due giorni di agonia

Giovane ciclista travolto da un pirata della strada, cacci all'automobilista in fuga

Cerca Video su questo argomento: Automobilista Travolto Nubifragio Citt224