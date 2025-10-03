Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, con la Ferrari 488 Gtb, sono giunti secondi nella classifica generale del " Gran Premio Nuvolari ", riservato alle auto moderne, che si è svolto con partenza e arrivo a Mantova ed hanno vinto la gara delle prove a media, per le quali Vergamini si è laureato campione italiano a metà mese nella gara del Mugello. La manifestazione era suddivisa in tre tappe per circa mille chilometri ed ha visto la partenza da Mantova, alla volta di Rimini, dove, al termine della prima tappa, l’equipaggio lucchese pagava un ritardo sul capoclassifica di 22 centesimi di secondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Vergamini-Bertolucci, oro e argento agrodolci