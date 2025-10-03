automobilismo restaura la storica arrows di f1 e la porta in pista in portogallo

I motori di un tempo tornano a ruggire e, con loro, un pezzo di storia riminese rivive in pista. Oggi, all’autodromo di Estoril in Portogallo, un rombo potente e iconico segna il ritorno della leggendaria Arrows A3 in livrea Beta Racing in un evento che si protrae per tutto il weekend. Questa monoposto, che ha segnato un’epoca del motorsport, fu guidata nel 1981 da Siegfried Stohr, unico riminese ad aver gareggiato in Formula 1. La vettura, un’autentica icona delle corse, fu progettata da Dave Wass e Tony Southgate, dotata di un telaio monoscocca in alluminio e mossa dal classico e inconfondibile motore V8 Ford Cosworth DFV da tre litri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

