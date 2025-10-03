Autobus la battaglia sui capolinea Arretramento a Molino Dorino Per ora l’ipotesi è stata congelata

Un capolinea anche a piazza Firenze per la linea Z602 a partire dal 2027 e, per tutto il 2026, capolinea di riferimento a Milano che resterà in piazzale Cadorna senza essere arretrato a Molino Dorino. Dopo la parentesi estiva è questo l’esito del confronto fra l’Agenzia di bacino del Trasporto pubblico Locale, l’Amministrazione comunale di Legnano (rappresentata dal sindaco Lorenzo Radice e dall’assessore alla Mobilità Marco Bianchi) e i pendolari per evitare o quantomeno mediare rispetto all’arretramento del capolinea del bus Z602 deciso dalla Agenzia Tpl per il servizio futuro. L’Agenzia ha riconosciuto la necessità di tutelare la domanda di servizio dei pendolari che hanno destinazioni lungo l’asse di Viale Certosa-Corso Sempione e avanzato una proposta che, pur arretrando comunque il capolinea, permetterebbe di garantire un buon livello di servizio: nelle ore di punta mattutine e serali del servizio si alternerebbero corse a Molino Dorino e a Piazzale Firenze (mantenendo il percorso attuale dalla A8 e Piazzale Laghi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

