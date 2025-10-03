Auto si ribalta paura in pieno centro
Un grave incidente si è verificato in viale Cappiello a Caserta, non distante dall’incrocio con piazza Cattaneo dove si trova il bar Boys.Una Renault grigia si è ribaltata nei pressi dell’incrocio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, probabilmente dovuto a una manovra azzardata da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
