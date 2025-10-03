Auto di lusso rubate con AirTag e gps furti in case e centri commerciali | 4 arresti la base a Scampia

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno smantellato una banda specializzata nei furti di automobili usando i localizzatori gps; il giro d'affari stimato era di 30mila euro al mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

auto lusso rubate airtagGps per rubare auto di lusso: presa la banda dell'airtag - Sono finiti ai domiciliari i 4 componenti della banda dell’airtag: rubavano auto di lusso seguendo il gps posizionato sui veicoli. Lo riporta napoli.repubblica.it

Napoli, la banda dell’airtag: gps per rubare le auto di lusso - Ricostruiti dai carabinieri 22 furti, 4 persone arrestate anche grazie alle tracce biologiche rilevate dal Ris ... Secondo napoli.repubblica.it

