Auto di lusso rubate con AirTag e gps furti in case e centri commerciali | 4 arresti la base a Scampia
I carabinieri hanno smantellato una banda specializzata nei furti di automobili usando i localizzatori gps; il giro d'affari stimato era di 30mila euro al mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: auto - lusso
Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi
Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni
Tina Cipollari e Cosimo Dadorante tra auto di lusso e serate romane dopo Uomini e Donne (VIDEO)
Auto di lusso rubata a Barcellona recuperata a Pianura La Polizia Metropolitana di Napoli ha recuperato una Renault Arkana rubata all'aeroporto di Barcellona solo due giorni prima. Debutto del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.) I - X Vai su X
CANNOBIO - Raduno auto di lusso- Sabato 4 ottobre dalle ore 9 presso il lungolago di Cannobio si terrà il raduno di auto di lusso. Auto nuove, d'epoca e Americane. Non mancate! Vai su Facebook
Gps per rubare auto di lusso: presa la banda dell'airtag - Sono finiti ai domiciliari i 4 componenti della banda dell’airtag: rubavano auto di lusso seguendo il gps posizionato sui veicoli. Lo riporta napoli.repubblica.it
Napoli, la banda dell’airtag: gps per rubare le auto di lusso - Ricostruiti dai carabinieri 22 furti, 4 persone arrestate anche grazie alle tracce biologiche rilevate dal Ris ... Secondo napoli.repubblica.it