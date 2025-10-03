Auto contro Vespa a San Daniele ferito lo scooterista

Udinetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio, il guidatore di uno scooter è stato colpito da un'auto, rovinando a terra e rimanendo ferito. È successo a San Daniele, sulla via Carnia – o strada regionale 463 –. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - vespa

Schianto fatale tra un'auto e una vespa: morto un uomo

In vespa si schianta contro un'auto: sessantenne in prognosi riservata

Schianto fra moto e auto, muore il presidente del Vespa Club Pistoia

auto contro vespa sanIncidente tra una Vespa e un camion in pieno centro: 65enne sbalzato sotto le ruote del mezzo pesante, è grave - È finito sotto le ruote dell'autocarro che lo precedeva, un 65enne trevigiano in sella ad una Vespa bianca, ora in gravi condizioni al Ca' ... Segnala ilgazzettino.it

Incidente in Vespa contro un'auto: papà e figlio di 10 anni feriti. Più grave il piccolo, elitrasportato all'ospedale - Grave incidente stradale questa mattina, domenica 20 luglio, attorno alle 9. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Vespa San